"الأونروا" تعرب عن قلقها البالغ إزاء مصير آلاف المدنيين فى مخيم اليرموك







رام الله أ ش أ

أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) عن قلقها البالغ حيال مصير الآلاف من المدنيين بمن فى ذلك لاجئى فلسطين، "بعد أكثر من أسبوع على اشتداد عمليات العنف والقتال الكثيف حول مخيم اليرموك"، قرب العاصمة السورية دمشق.

وقال الناطق الرسمى باسم "الأونروا" سامى مشعشع، فى بيان صحفي، مساء الجمعة، "إننا نقدر أن هنالك نحو 6 آلاف مدنى من لاجئى فلسطين فى اليرموك إلى جانب نحو 6 آلاف شخص آخر فى المناطق المحيطة به، وتفيد تقارير بأن عددا كبيرا من الأشخاص قد نزحوا من مخيم اليرموك إلى المناطق المجاورة فى يلدا، كما أن هنالك تقارير أخرى تفيد بوقوع إصابات وسط المدنيين".

وأكد مشعشع أن (الأونروا) على "أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة للسكان فى المنطقة إذا ما كان الوضع الأمنى يسمح بذلك، وعندما تتم إتاحة سبل الوصول إليهم".