إخلاء منزل مكون من 4 طوابق بحى غرب سوهاج بسبب حدوث تصدعات وتشققات







سوهاج - محمود مقبول

أخلت الأجهزة الأمنية بسوهاج، منزلا من 4 طوابق ومشيد بالطوب اللبن، لوجود بعض التصدعات والتشققات بجدران المنزل وسقف جزئى من سلم، وذلك بحى غرب سوهاج دائرة قسم أول.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث تصدعات بأحد المنازل بقسم أول سوهاج وتم إخلائه من السكان دون حدوث إصابات.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية بتقدم أحمد م ر م 23 سنة عامل وهالة م ا ا 42 سنة ربة منزل وأشرف ر م 45 سنة ترزي وعلي ر م 26 سنة عامل ويقيمون بناحية غرب الكوبري دائرة القسم، بحدوث بعض التصدعات بمنزلهم والكائن بذات الناحية.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم ومسئولي حي غرب سوهاج، وبالفحص تبين أن المنزل مكون أربع طوابق ومشيد بالطوب اللبن ووجود بعض التصدعات والتشققات بجدران المنزل وسقف جزئي من سلم الداخلي " دون حدوث إصابات " وتم إخلائه بمعرفة مسئولي حي غرب.

تم عمل كردون أمني بالمكان وتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة و تحرر عن ذلك المحضر رقم 1349 إداري القسم لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.