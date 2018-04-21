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أمن أسوان يعيد فتاة صماء تركت منزلها بالقاهرة وضلت الطريق

السبت، 21 أبريل 2018 12:09 ص
أمن أسوان يعيد فتاة صماء تركت منزلها بالقاهرة وضلت الطريق الفتاة مع أهلها


أسوان ندى سليم
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نجح رجال المباحث بمديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء فتح الله حسنى، فى إنقاذ فتاة صماء كانت قد ضلت طريقها، بعد أن قطعت الطريق من محافظة القاهرة إلى أن استقر بها الحال بمحافظة أسوان. 

وعلى الفور نشر أحد ضباط المديرية صور الفتاة على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" حتى يمكن التوصل إلى أحد من أهليتها، وبالفعل تم التوصل إلى أحد من ذويها، الذى أكد أن الفتاة  تدعى "نرجس حسين"، تغيبت عن منزلها منذ عدة أيام، وتم تسليم الفتاة إلى أسرتها بعد أن تعهدت أسرة الفتاة أمام النيابة بحسن رعايتها. 

 

الفتاه الصماء مع اهلها ورجال الامن (1)
الفتاه الصماء مع اهلها ورجال الامن 

 

الفتاه الصماء مع اهلها ورجال الامن (2)
الفتاه الصماء مع أهلها ورجال الأمن 

 


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