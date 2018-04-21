أمن أسوان يعيد فتاة صماء تركت منزلها بالقاهرة وضلت الطريق

أمن أسوان يعيد فتاة صماء تركت منزلها بالقاهرة وضلت الطريقالسبت، 21 أبريل 2018 12:09 ص
الفتاة مع أهلها
إضافة تعليق
نجح رجال المباحث بمديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء فتح الله حسنى، فى إنقاذ فتاة صماء كانت قد ضلت طريقها، بعد أن قطعت الطريق من محافظة القاهرة إلى أن استقر بها الحال بمحافظة أسوان.
وعلى الفور نشر أحد ضباط المديرية صور الفتاة على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" حتى يمكن التوصل إلى أحد من أهليتها، وبالفعل تم التوصل إلى أحد من ذويها، الذى أكد أن الفتاة تدعى "نرجس حسين"، تغيبت عن منزلها منذ عدة أيام، وتم تسليم الفتاة إلى أسرتها بعد أن تعهدت أسرة الفتاة أمام النيابة بحسن رعايتها.
الفتاه الصماء مع اهلها ورجال الامن
الفتاه الصماء مع أهلها ورجال الأمن
إضافة تعليق
تقرير مؤشرات الاتصالات: ارتفاع أعداد مشتركى المحمول إلى 101.3 مليون مشترك.. وزيادة الهاتف الثابت إلى 6.6 مليون.. وزارة الاتصالات: استخدام الإنترنت عبر المحمول يسجل 32.8 مليونا ويتفوق على 5.2 مليون وصلة لـ"ADSL"
العواصم العربية تنبذ سعد الدين إبراهيم.. بيروت ترفض دخول صاحب التطبيع مع إسرائيل أراضيها.. والسلطات اللبنانية ترحل مدير مركز ابن خلدون للقاهرة بسبب محاضرة تل أبيب.. وعدة بلاغات و5 قضايا تلاحقه بالمطارات العربية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة