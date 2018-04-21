"أمن أسوان": تنفيذ 504 أحكام قضائية وضبط 525 مخالفة مرورية







أسوان - ندى سليم

نفذت مديرية أمن أسوان، اليوم السبت، 504 أحكام قضائية، من بينها 88 حكم حبس جزئى، و14حكم مستأنف، و306 أحكام غرامات، و93 من أحكام المخالفات.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 20 قضية تموينية، حيث ضبطت 6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير 3 مخالفات بالمخابز البلدية، و5 قضايا حمل شهادة غير صحية.

فى مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 525 مخالفة مرورية متنوعة، حيث تم تحرير 38 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 41 مخالفة، و165 مخالفة غرامة ونش، و183 مخالفة متنوعة.