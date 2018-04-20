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الجمعة، 20 أبريل 2018 04:36 م
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50 مليون جنيه لإنشاء 8 محطات تنقية مياه شرب بمركز الداخلة

الجمعة، 20 أبريل 2018 03:27 م
50 مليون جنيه لإنشاء 8 محطات تنقية مياه شرب بمركز الداخلة محطه مياه - ارشيفيه


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن كمال ابراهيم رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد أنه تم البدء في إنشاء 4 محطات تنقيه مياه شاملة آبار الشرب ( الامتداد العمراني بالمدينة – قرية الجديدة – قرية الامان – قرية غرب الموهوب ) وذلك بتكلفة 30 مليون جنيه .

وأضاف إبراهيم فى بيان له اليوم أنه يجرى العمل على انشاء 4 محطاه تنقية مياه أخرى الشبابة والقصر الإسلامية وعين أبوعثمان والجيزة بعزب القصروذلك بتكلفة 20 مليون جنيه.

 


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