50 مليون جنيه لإنشاء 8 محطات تنقية مياه شرب بمركز الداخلة

50 مليون جنيه لإنشاء 8 محطات تنقية مياه شرب بمركز الداخلةالجمعة، 20 أبريل 2018 03:27 م
محطه مياه - ارشيفيه
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أعلن كمال ابراهيم رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد أنه تم البدء في إنشاء 4 محطات تنقيه مياه شاملة آبار الشرب ( الامتداد العمراني بالمدينة – قرية الجديدة – قرية الامان – قرية غرب الموهوب ) وذلك بتكلفة 30 مليون جنيه .
وأضاف إبراهيم فى بيان له اليوم أنه يجرى العمل على انشاء 4 محطاه تنقية مياه أخرى الشبابة والقصر الإسلامية وعين أبوعثمان والجيزة بعزب القصروذلك بتكلفة 20 مليون جنيه.
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