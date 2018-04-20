215 ألف مواطن يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة فى محافظة بنى سويف







بنى سويف : هانى فتحى

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة بنى سويف أن محافظة بنى سويف استقبلت 214 ألفا و989 فيزا تكافل وكرامة من خلال 19 دفعة منذ بدا المشروع فى يناير 2016.

وحسب تقرير صادر عن ديوان عام محافظة بنى سويف فان إجمالى البطاقات الخاصة لبرنامج كرامة التى وصلت المحافظة وتم توزيعها على المواطنين بلغت 36 ألفا و123 بطاقة يتم صرف معاش شهرى لها 450 جنيها بإجمالى 16 مليون و255 ألفا و350 جنيها.

وكشف التقرير على أن إجمالى البطاقات الخاصة برنامج تكافل بلغت 178 ألفا و866 بطاقة تسلمها الأهالى بمتوسط شهرى 400 جنيه للفرد بإجمالى 71 مليون و546 ألفا و400 جنيه.

وكشف التقرير أن برنامج تكافل وكرامة بدا بثلاث مراكز إدارية فى المرحلة الأولى منذ ديسمبر 2015، وهى مراكز "بنى سويف، الفشن، أهناسيا"، بينما المرحلة الثانية والتى انطلقت فى مايو 2016 شملت مراكز "ناصر، الواسطى، ببا، سمسطا".