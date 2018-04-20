وصول وسفر 2192 راكبا بموانئ البحر الأحمر وتداول 455 شاحنة







البحر الأحمر - عماد عرفة

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين عمان والرياض وعلى متنهم 350 راكبا و24 شاحنة بضائع و14 شاحنة عفش ركاب و25 سيارة، كما تغادر ثلاث سفن وهى مسرة، النوى إكسبريس، بوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 302 راكب و149 شاحنة بضائع و16 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس مرور 4 سفن وهى مسرة، الحرية 2، النوى إكسبريس، بوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 515 راكبا و107 شاحنات بضائع و11 شاحنة عفش ركاب و18 سيارة وغادرت السفينتين عمان والرياض وعلى متنهم 142 راكبا و44 شاحنة بضائع و9 سيارات.

على جانب آخر شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 61 راكبا و15 سيارة.

وفى نفس السياق يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 822 راكبا منهم 137 معتمرا وتداول 106 شاحنات، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين أيلة وبريدج وعلى متنهم 301 راكب و10 براد و3 تريلا و4 سيارات، كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 35 راكبا و20 براد و 15 تريلة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين أيلة وسينا وعلى متنهم 250 راكبا و22 برادا و15 برادا و2 سيارة، فيما غادرت السفينتين أيلة وبريدج وعلى متنهم 236 راكبا منهم 137 معتمر و3 باص عمرة و15 براد و6 تريلات.