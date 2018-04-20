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وزيرا الطاقة الروسى والسعودى يجريان لقاء فى جدة

الجمعة، 20 أبريل 2018 06:26 ص
وزيرا الطاقة الروسى والسعودى يجريان لقاء فى جدة خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى


موسكو أ ش أ
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أعلنت وزارة الطاقة الروسية، الخميس، أن وزير الطاقة الروسى الكسندر نوفاك أجرى لقاء ثنائياً مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى خالد الفالح فى جدة.

وجاء فى تغريدة الوزارة - أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - أنه جرى لقاء ثنائى للوزير نوفاك مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى خليل الفالح.

وسيعقد الاجتماع القادم للجنة المتابعة الوزارية لمنظمة "أوبك +" فى مدينة جدة السعودية يوم غد الجمعة 20 أبريل الجاري.

يذكر أن منظمة أوبك وعدداً من الدول غير الأعضاء فى المنظمة ، قد أسست ما يسمى بـ "أوبك " ، بهدف تحقيق الاستقرار فى سوق النفط ، واتفقت هذه الدول بنهاية عام 2016 ، فى العاصمة النمساوية فيينا ، على خفض إنتاجها النفطى لتحقيق الاستقرار فى سوق النفط ، بنحو 8ر1 مليون برميل يومياً ، عن مستوى أكتوبر 2016 ، وبلغت حصة روسيا من التخفيض 300 ألف برميل ، وتم إبرام الاتفاقية فى النصف الأول من عام 2017 ، وفى نوفمبر الماضى جرى تمديدها حتى نهاية مارس 2018 ، ثم مددت دول "أوبك +" مرة أخرى اتفاقية فيينا حتى نهاية عام 2018.

 


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