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الجمعة، 20 أبريل 2018 07:28 ص
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هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر: تحويل مبنى للمحليات بإسنا إلى 15 فصلا

الجمعة، 20 أبريل 2018 07:00 ص
هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر: تحويل مبنى للمحليات بإسنا إلى 15 فصلا محمد بدر محافظ الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن المهندس أحمد النوبى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار العمل على تخفيف الكثافة الطلابية الشديدة فى عدد من الفصول الدراسية، وجه محافظ الأقصر محمد الأقصر باستغلال الجناح المخصص لمبنى المحليات بمدرسة الشهيد محمد نور الابتدائية بمركز إسنا جنوب الأقصر، لإنشاء مبنى حديث بسعة 15 فصلاً دراسياً لاستيعاب الكثافة الطلابية.
 
ومن جدير بالذكر أن عدد الطلاب بمدرسة الشهيد محمد نور الابتدائية بإسنا يبلغ 1040 طالبا ً، وعدد الفصول 16 فصلاً، والكثافة الطلابية تبلغ 65 طالباً بالفصل الواحد.
 
 

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