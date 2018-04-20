ندوة عن التعامل الآمن مع وسائل التواصل الاجتماعى بمركز إعلام شمال الشرقية

ندوة عن التعامل الآمن مع وسائل التواصل الاجتماعى







الشرقية - فتحية الديب

عقد مركز إعلام شمال الشرقية بكفر صقر التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية أمس الخميس، بعنوان (التعامل الآمن مع وسائل التواصل الاجتماعى)، بالوحدة المحلية بطوخ القراموص مركز أبو كبير، حاضر فيها حمدى عبد العظيم الصحفى بجريدة "اليوم السابع" بحضور المهندس عبد الناصر شعبان رئيس الوحدة، وخديجة حسن عليوة مديرة المركز ومحمد حافظ وأحمد جودة إخصائى الإعلام بالمركز.

تحدث عن وسائل التواصل الاجتماعى وأثرها على المجتمع وتأثيرها على الأسرة، وسلبيات شبكات التواصل الاجتماعي التي منها ( الإدمان - هدر الوقت - ضعف مهارات التواصل ) وعن طرق الوقاية من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعى.

وأكد أن الإفراط فى استخدام وسائل التواصل الاجتماعى يتسبب فى بعض حالات التوحد والعزلة والاكتئاب وبعد العادات السيئة كالكسل .

وأشار إلى أن دور الدولة وضع تشريعات تحظر علي الأطفال دون الثلاثة عشر عاما الولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي بتغريم الآباء كمثال، وأن وسائل التواصل الاجتماعى مدخل مناسب للأعداء لتتبع شباب الأمة ومتابعة أنشطتهم المختلفة وتضليلهم .

كما تطرق إلى خطورة الألعاب التى ظهرت فى الآونة الإخيرة على الإنترنت استهداف الدين الاسلامى خاصة الشباب من عمر 12 الى 18 سنة، التى تؤدي بهم إلى الانتحار مع غياب الأسرة بالمراقبة على أبنائهم .

وأوصى بضرورة مراقبة الآباء على مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم الأطفال بتفعيل حسابات عليها ،وضرورة الرقابة الذاتية والوعي الصحيح بكيفية التعامل معها