منظمة العفو الدولية تطالب ميليشيات الحوثى بإلغاء أحكام الإعدام







لندن أ ش أ

طالبت منظمة العفوالدولية ميليشيا الحوثى، بالكف عن الاستهزاء بالعدالة وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المواطنة اليمنية أسماء العميسى والتوقف عن إصدار هذه الإدانات والأحكام غير الآمنة.

وأكدت المنظمة - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية الخميس - أن أسماء تعيش ظروفا سيئة للغاية فى سجنها ، مشيرة إلى أن أحكام الإعدام الصادرة بحق أسماء وبعض أقاربها جاءت فى أعقاب محاكمة بالغة الجور ، وقد ترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب.

وأكدت العفو الدولية أن المحاكمة تظهر ازدراء الميليشيا لأحكام القانون اليمنى ، حيث عرضت المتهمين للإخفاء القسرى والتعذيب ومنع الاتصال بالعالم الخارجى.

وتواجه أسماء العميسى (22 عاما) ، وهى أم لطفلين ، حكما بالإعدام أصدرته محكمة حوثية فى صنعاء نهاية يناير الماضى ، بتهمة تشكيل شبكة تجسس لصالح إحدى الدول.ش