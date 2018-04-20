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منظمة العفو الدولية تطالب ميليشيات الحوثى بإلغاء أحكام الإعدام

الجمعة، 20 أبريل 2018 07:13 ص
منظمة العفو الدولية تطالب ميليشيات الحوثى بإلغاء أحكام الإعدام جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية


لندن أ ش أ
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طالبت منظمة العفوالدولية ميليشيا الحوثى، بالكف عن الاستهزاء بالعدالة وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المواطنة اليمنية أسماء العميسى والتوقف عن إصدار هذه الإدانات والأحكام غير الآمنة.

وأكدت المنظمة - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية الخميس - أن أسماء تعيش ظروفا سيئة للغاية فى سجنها ، مشيرة إلى أن أحكام الإعدام الصادرة بحق أسماء وبعض أقاربها جاءت فى أعقاب محاكمة بالغة الجور ، وقد ترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب.

وأكدت العفو الدولية أن المحاكمة تظهر ازدراء الميليشيا لأحكام القانون اليمنى ، حيث عرضت المتهمين للإخفاء القسرى والتعذيب ومنع الاتصال بالعالم الخارجى.

وتواجه أسماء العميسى (22 عاما) ، وهى أم لطفلين ، حكما بالإعدام أصدرته محكمة حوثية فى صنعاء نهاية يناير الماضى ، بتهمة تشكيل شبكة تجسس لصالح إحدى الدول.ش

 


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إلغاء أحكام الإعدام

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