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مدير الرعاية الأساسية بـ"صحة الفيوم": ليس لدينا وحدات مغلقة

الجمعة، 20 أبريل 2018 10:47 ص
مدير الرعاية الأساسية بـ"صحة الفيوم": ليس لدينا وحدات مغلقة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة


الفيوم - رباب الجالى
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قال الدكتور محمد عبد التواب مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالفيوم، إنه تم سد العجز بالوحدات الصحية التى بها عجز أطباء على مستوى المحافظة من خلال أطباء القوافل الطبية وإدارة الطب العلاجى ومستشفى الرمد.

ولفت "عبد التواب" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم توفيق أوضاع الوحدات بتوفير أطباء لها تطلب جهدا كبيرا ومتواصلا، خاصة إنها كانت سنة الفراغ فى خريجى كلية الطب، فتخرجت أعداد قليلة تم توزيعها على الوحدات.

وأشار مدير الرعاية الأساسية بمدرية الصحة بالفيوم، إلى أنه لا يوجد وحدات صحية متوقفة بالفيوم، ولكن هناك وحدات أغلق مقرها للإحلال والتجديد مثل الوحدة الصحية بقرية شعلان بيوسف الصديق، وتم استئجار منزل بشكل مؤقت كمقر للوحدة الصحية، ويعمل به طبيب الوحدة والعاملين بها، لحين الانتهاء من عملية الإحلال والتجديد، ودخلت المستشفى فى خطة هذا العام، موضحا أن الخطة تشمل وحدات يتم ترميمها وأخرى يتم إعادة إنشائها.

وعن الوحدة الصحية بقرية سويكر بمركز أطسا، والتى اشتكى الأهالى سابقا من عدم وجود طبيب بها وإغلاقها، أكد الدكتور محمد عبد التواب أنه تم تعيين طبيب لها يوجد على قوتها حاليا والوحدة تعمل، كما تم سد العجز فى الوحدة الصحية بقرية أبو من إدارة الطب العلاجى.

أما مبنى الوحدة الصحية بقرية العزيزية بمركز طامية، والتى كان يشكو الأهالى من حالتها المتردية وتهالك المبنى، أشار مدير الرعاية الأساسية، إلى أن المبنى تسلمته هيئة الأبنية التعليمية، ويتم إعادة إنشائه كمركز رعاية أولية.


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