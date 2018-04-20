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مدير أمن المنيا يشهد ختام الدورة 64 لتنمية المهارات بإدارة الحماية المدنية

الجمعة، 20 أبريل 2018 06:13 م
مدير أمن المنيا يشهد ختام الدورة 64 لتنمية المهارات بإدارة الحماية المدنية اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا


المحافظات
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شهد اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا ختام الدورة التثقيفية رقم 64 لتنمية المهارات فى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية بإدارة الحماية المدنية.

وقام بعقد لقاء عام مع المتدربين محوره الرسالة السامية لجهاز الشرطة، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان فى ظل القانون، وكذا حسن معاملة المواطنين، وتركزت أهم محاوره على التحلى بالقيم والمثل الانضباطية والأخلاقية والحفاظ على هيبة الجهاز الذى ينتمون إليه والتفانى فى العمل وتنفيذ الرسالة الأمنية فى صورتها المثلى.

وطالب بفتح قنوات اتصال مع المواطنين وسرعة إنجاز عملهم لكسب ثقتهم وصولا للتعاون المشترك للمواطنين مع الجهاز لإثراء الرسالة الأمنية والالتزام بالمهام المكلفين بها والواردة بخطط التأمين مع مراعاة قواعد التأمين الذاتى واليقظة التامة فى الخدمات ومراعاة القواعد والضوابط المنظمة لحمل واستخدام السلاح.

وأكد مدير الأمن على أهمية تحقيق التواجد الأمنى الفعال لمنع وقوع الجريمة والذى يعد أحد أهم الأدوار الأمنية المنوطة بالجهاز والالتزام بالقانون، وأن يقدم الجهاز وأبنائه المثل والقدوة من أبنائها  للمواطنين فى ذلك، وكذلك التأكيد على سياسة الوزارة فى تعظيم جهود المتميزين والتصدى الحاسم للمخالفين.

 


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