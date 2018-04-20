مدير أمن الإسكندرية يتفقد إدارة الإنقاذ النهرى

مدير أمن الإسكندرية يتفقد إدارة الإنقاذ النهرىالجمعة، 20 أبريل 2018 07:43 م
اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية
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تفقد اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية المكان المخصص لقسم الإنقاذ النهرى التابع لإدارة الحماية المدنية بطريق الجيش دائرة قسم شرطة الجمرك، وتابع مدى جاهزية القسم من معدات وأفراد استعدادا لبدء موسف الصيف، وتردد أعداد كبيرة من المصطافين على شواطئ الإسكندرية.
كما تفقد الخدمات المرورية بالميادين الرئيسية وتأكد من انتظام الخدمات والظهور بالمظهر الانضباطى المشرف مع مراعاة حسن معاملة الجمهور وتحقيق سيولة مرورية فى كافة المناطق وضبط المخالفين على الفور.
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