مدير أمن الإسكندرية يتفقد إدارة الإنقاذ النهرى







الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية المكان المخصص لقسم الإنقاذ النهرى التابع لإدارة الحماية المدنية بطريق الجيش دائرة قسم شرطة الجمرك، وتابع مدى جاهزية القسم من معدات وأفراد استعدادا لبدء موسف الصيف، وتردد أعداد كبيرة من المصطافين على شواطئ الإسكندرية.

كما تفقد الخدمات المرورية بالميادين الرئيسية وتأكد من انتظام الخدمات والظهور بالمظهر الانضباطى المشرف مع مراعاة حسن معاملة الجمهور وتحقيق سيولة مرورية فى كافة المناطق وضبط المخالفين على الفور.