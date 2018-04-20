محافظ سوهاج: توريد 6622 طن قمح للشون والصوامع بالمحافظة







سوهاج - عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن كمية الأقماح المحلية الموردة من المزارعين إلى الشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 6622 طنا و516 كيلوجراما حتى الآن، مؤكدا انتظام سير عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة وأن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات التى تتابع توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعى 2018 بالشون والصوامع الكائنة بدائرة المحافظة.

وشدد المحافظ، فى بيان له، على لجنة استلام الأقماح بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة العمل على تذليل كل العقبات والمعوقات التى قد تعترض عمليات توريد الأقماح وتسهيل عملية التوريد من جميع المزارعين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى كميات القمح الموردة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأضاف عبد المنعم أن مساحات القمح المنزرعة وفق الحصر الفعلى من مديرية الزراعة بالمحافظة هذا العام بلغت 205 آلاف فدان موزعة على مراكز المحافظة المخلتفة، والمتوقع توريده خلال الموسم الحالى 140 ألف طن أقماح، مشيرا إلى أن المحافظة على اتم الاستعداد لاستقبال موسم توريد الأقماح المحلية للموسم الحالى 2018 .

وأوضحت الدكتورة أمل إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أن هناك تنسيقًا بين مديرتى التموين والزراعة، وكل الجهات المعنية، لمتابعة عملية توريد القمح واستلامه من المزارعين، و"توجد لجان بكل موقع لفحص القمح، وتحدد السعر وفقا لما أعلنته الحكومة، 570 جنيها للإردب بدرجة نقاوة 22.5 درجة و585 جنيها للإردب بدرجة نقاوة 23 درجة، و600 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23،5"، إلى جانب التأكد من أنه قمح مصرى وخاص بهذا العام.