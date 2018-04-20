محافظ الأقصر يشهد ختام فعاليات ملتقى فنون الجرافيك بكلية الفنون الجميلة







الأقصر – أحمد مرعى

شهد محمد بدر محافظ الأقصر، مساء الْيَوْمَ الجمعة، ختام فعاليات الملتقى الدولى لفنون الجرافيك فى دورته الثانية والمقامة بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، بمشاركة 25 فناناَ من مختلف دول العالم من بينهم العراق والهند ولبنان وتونس وكوريا الجنوبية ورومانيا وتركيا والأردن واليونان إلى جانب مصر.

كما شهد الختام كل من الدكتور صالح محمد عبد المعطى، نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الأقصر، والدكتور هشام المعداوى عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أيمن قدرى القومسيير العام للملتقى، والدكتور وليد عبد الله نائب رئيس الملتقى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور صالح محمد عبد المعطى، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون فرع الأقصر، أن الملتقى يعد أحد المحاور الفنية المتميزة التى تجمع بين عدد من الفنانين الذى يعكسون ثقافة وحضارة أوطانهم، ليشكلوا فى نهاية المطاف سيمفونية فنية ذات طراز راقً للغاية، فجميع المشاركون باختلاف هوياتهم قد وجدا فى الفنون وبخاصة فن الجرافيك رابطاً قوياً يجمع بينهم على أرض الأقصر.

يشار إلى أن الملتقى تضمن إقامة 25 ورشة عمل تتنوع بين مجالات فنون الجرافيك المختلفة، مثل الرسم والحفر والطباعة وفنون الكتاب، والرسوم الصحفية، والتصميمات المطبوعة، والندوات الحوارية، بين المشاركين وطلاب الفنون الجميلة فى الأقصر، بجانب إقامة معرض فنى يضم عددا من الأعمال الفنية للمشاركين بالملتقى، ويعد الملتقى دعاية للسياحة المصرية فى بلدان جميع الفنانين المشاركين به.