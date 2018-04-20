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مجلة "تايم" تختار حيدر العبادى كأفضل الشخصيات المؤثرة فى العالم لــ2018

الجمعة، 20 أبريل 2018 10:31 ص
مجلة "تايم" تختار حيدر العبادى كأفضل الشخصيات المؤثرة فى العالم لــ2018 الدكتور حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى


كتب هانى محمد
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اختارت مجلة "تايم" الشهيرة، رئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى، كأفضل الشخصيات المؤثرة فى العالم ضمن تصنيف عام  2018.

وقالت "تايم" فى تقرير لها اليوم، عن الدكتور حيدر العبادى ومواجهته صعوبات كبيرة عند تسلمه رئاسة الوزراء فى شهر سبتمبر عام 2014  تمثلت باحتلال داعش 3 محافظات ومساحات واسعة من العراق، مضيفا أنه فى 10 يونيو 2014 تاريخ إعلان تنظيم داعش السيطرة على مدينة الموصل ثانى أكبر مدن العراق، وفى هذا الوقت الذى هرب فيه آلاف الجنود من الجيش العراقى للنجاة بحياتهم، ثم بعد 3 سنوات من توليه الحكومة يهزم التنظيم على يد القوات العراقية التى أعادت تنظيم هيكلتها على يد العبادى بغية تحرير المدينة فى أشرس المعارك  التى دارت خلال 9 أشهر.

وأضافت "تايم"، أن رئيس الوزراء الدكتور العبادى الذى اختار بنفسه الجنرالات العسكرية لقيادة المعركة أشرف بنفسه ومن خلال زيارته اليومية إلى غرفة قيادة العمليات المشتركة، على المعارك التى تدار فى ميدان الحرب فى مدينة الموصل، مشيرة إلى أن  العبادى القائد الذى يترأس أمة وجيشا يعانيان من الانقسام، تقدم صوب الموصل لتحريرها من أجل إرجاعها إلى أحضان الوطن، وكان على رأس القوات المقاتلة بجهاز مكافحة الإرهاب والقطعات العسكرية الأخرى.

وأوضحت المجلة أن العبادى واجه تحديا هو إيقاظ الشعور الوطنى والانتماء إلى الوطن من خلال الحرب على داعش، وأبعد  خطر سفك الدماء الطائفى مرة أخرى فى البلاد، وفى حال إذا استطاع تحقيق ذلك فإن المنتصر سيكون العراق.


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