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مأساة ربة منزل بالشرقية تعانى من تشوه فى الوجه بسبب الإهمال الطبى

الجمعة، 20 أبريل 2018 04:43 م
مأساة ربة منزل بالشرقية تعانى من تشوه فى الوجه بسبب الإهمال الطبى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية


الشرقية- فتحية الديب
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تعيش ربة منزل فى الثلاثين من عمرها، حالة نفسية سيئة معتكفة على نفسها بمنزلها بقرية العصلوجى بمحافظة الشرقية، بعد تعرضها لإهمال طبى تسبب فى تساقط 8 أسنان من الفك العلوى تسبب فى عدم قدرتها على الحديث بوضح فضلا عن تشويه كامل فى الفك العلوى.

 

تروى "شيماء السيد على" 30 سنة ربة منزل مقيمة الزنكلون مركز الزقازيق، قصتها لـ"اليوم السابع" قائلة أنا متزوجة ولدى أطفال، ومثل أى زوجة فى عز شبابها تريد أن تهتم بمظهرها الخارجى، فقررت الذهاب لطبيب أسنان لمعاناتى من بروز خفيف فى الفك العلوى، ولكن وقعت تحت يد طبيب غير أمين على مهنته وتسبب لى فى عاهة بنسة 35%..

 

وتضيف "شيماء" توجهت إلى طبيب بمدينة الزقازيق يدعى”عصام م م ش" لإستشارته فى كيفية تجميل البروز بالفك العلوى، فنصحنى بإجراء عملية تقويم جراحى فى الفك العلوى وتقويم عادى بالفك السفلى، وبعد عدة زيارات له بالعيادة حدد موعد إجراء العملية بمستشفى خاص "ال" بمدينة الزقازيق، وبعد يوم من إجراء العملية، بدأ أشعر بألم شديد بالفك العلوى، أعقبه تساقط 8 أسنان من الفك العلوى.

 

وتتابع" شيماء" تم توقيع الكشف عليها، وتبين تعرضى لأهمال طبى أثناء الجراحة.

ويقاطعها والدها السيد على إبراهيم، أنه تقدم بدعوى ضد الطبيب تحمل الرقم 3840 لسنة 2017 جنح قسم أول الزقازيق، وبتوقيع الكشف الطبى عليها من خلال الطب الشرعى تبين أن الطبى تسبب خطأ فى إصابتها فقد القواطع الأربعة بالفك العلوى على الناحيتين اليمنى واليسرى وفقد بعظام المنطقة الأمامية فى الفلك العلوى مصحوبا بتواجد ناسور متصل بين التجويف الأنفى والتجويف الفمى بالإضافة إلى عدم إنطباق الفكين معا وتقدر نسبة الإعاهة35 %، فضلا عن إصابتها بحالة نفسية زوجها وتأثير ما حدث لها على حياتها الشخصية والزوجية، وعدم قدرتها على الحديث بوضوح.

فيما يقول محمد نظمى محامى المجنى عليها، إنها ذهبت حاليا إلى عدد من الأطباء لمعالجة ما تم تشويهه، وقد يتكلف ذلك مبلغ 200 ألف جنيه، كما أن عيادة الطبيب تعمل بدون ترخيص، وأن المحكمة عاقبت الطبيب على إهماله ورعونته وعدم إجترازه بأن أجرى للمجنى عليها تدخلا جراحيا تخلف على أثره عاهة مستديمة، بالسجن 3 أشهر وغرامة 10 ألاف جنيه.


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