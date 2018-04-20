كنيسة العذراء بالمنيا تستعد لاستقبال 2 مليون زائر باحتفالات رحلة العائلة المقدسة

كنيسة العذراء بالمنيا تستعد لاستقبال 2 مليون زائر باحتفالات رحلة العائلة المقدسةالجمعة، 20 أبريل 2018 01:39 م
كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير
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تستعد كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير التابعة لمركز سمالوط بالمنيا، لاستقبال 2 مليون زائر للاحتفال برحلة العائلة المقدسة، وشهدت منطقة جبل الطير تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية استعدادا لاستقبال وفود الحجاج من الدول الأوربية بعد إدراجها ضمن رحلات الحج من قبل الفاتيكان.
وتشهد منطقة جبل الطير كل عام احتفالات المسلمين والأقباط برحلة العائلة المقدسة بمشاركة حوالى 2 مليون زائر، والذى يأتى خلال موسم حصاد القمح.
ومن ناحية أخرى، أعلنت مديرية أمن المنيا، استعدادتها لتأمين الاحتفالات من خلال تثبيت الأكمنة والأكمنة المتحركة، ونشر أفراد سريين، بالإضافة إلى مشاركة مباحث الآداب فى أعمال التأمين بالتنسيق مع البحث الجنائى بالمديرية.
ومن ناحيته، قال عصام البديوى محافظ المنيا، إنه تم مراعاة أن يكون المخطط العام كمشروع تخطيطى متكامل وشامل لخدمة أبناء المنيا والترويج للمنطقة على أعلى مستوى لإظهار المكان فى أجمل صورة، ليس فقط على المستوى المحلى، بل أمام العالم أجمع باعتبار أنه سيكون مقصدا سياحيا عالميا، بعد إدراج الدير ضمن رحلة الحج الدينية العالمية بمصر بعد موافقة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، لتصبح كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط مزارا سياحيا دينيا يقصده الملايين من جميع أنحاء العالم على مدار العام.
يذكر أن تاريخ إنشاء كنيسة السيدة العذراء الأثرية يرجع لعام 328 م أى قبل 1684 عاما على يد الملكة هيلانا أم الملك قسطنطين، وهى عبارة عن تبة محفورة فى تجويف فى الجبل وتتكون من ساحة الكنيسة، المعمودية الأثرية، الهيكل الملحق، ماجور السيدة العذراء التى كانت تستخدمه خلال رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر.
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