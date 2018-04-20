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فرنسا تطرد إماما سلفيا معروفا بخطبه المتطرفة إلى الجزائر

الجمعة، 20 أبريل 2018 09:31 ص
فرنسا تطرد إماما سلفيا معروفا بخطبه المتطرفة إلى الجزائر الشرطة الفرنسية


أ ف ب
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رحّلت السلطات الفرنسية إماما سلفيا من مرسيليا (جنوب شرق) معروفا بخطبه المتطرفة الى الجزائر صباح الجمعة، بحسب ما أفادت مصادر فى وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس.

وكان الامام الهادى دودى تبلغ الثلاثاء قرار الترحيل الصادر عن وزارة الداخلية بسبب خطبه الا ان المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان علّقت التنفيذ قبل ان تعود لاعطاء الضوء الاخضر الخميس.


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