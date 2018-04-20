عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 5 ساعات







شمال سيناء - محمد حسين

عادت قبل قليل خدمات الاتصالات والإنترنت لشمال سيناء بعد انقطاعها 5 ساعات متواصلة.

وأفاد مصدر بسنترال العريش الرئيسى، أن خدمات الاتصالات بين الشبكات الأرضيّة والمحمولة والإنترنت انتظمت مجددا، وعادت للمناطق التى فصلت عنها.