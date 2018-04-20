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الجمعة، 20 أبريل 2018 07:38 م
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عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 5 ساعات

الجمعة، 20 أبريل 2018 06:47 م
عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 5 ساعات سنترال العريش


شمال سيناء - محمد حسين
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عادت قبل قليل خدمات الاتصالات والإنترنت لشمال سيناء بعد انقطاعها  5 ساعات متواصلة.
 
وأفاد مصدر بسنترال العريش الرئيسى، أن خدمات الاتصالات بين الشبكات الأرضيّة والمحمولة والإنترنت انتظمت مجددا، وعادت للمناطق التى فصلت عنها.

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