عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 5 ساعات

عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 5 ساعاتالجمعة، 20 أبريل 2018 06:47 م
سنترال العريش
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عادت قبل قليل خدمات الاتصالات والإنترنت لشمال سيناء بعد انقطاعها 5 ساعات متواصلة.
وأفاد مصدر بسنترال العريش الرئيسى، أن خدمات الاتصالات بين الشبكات الأرضيّة والمحمولة والإنترنت انتظمت مجددا، وعادت للمناطق التى فصلت عنها.
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