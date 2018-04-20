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الجمعة، 20 أبريل 2018 02:06 ص
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على غرار ترامب.. رومانيا تقرر نقل سفارتها فى إسرائيل إلى القدس

الجمعة، 20 أبريل 2018 02:07 ص
على غرار ترامب.. رومانيا تقرر نقل سفارتها فى إسرائيل إلى القدس كلاوس يوهانيس رئيس رومانيا


بوخارست (أ ف ب)
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فى خطوة استفزازية جديدة ضد الفلسطينيين، أعلن ليفيو دراغنيا رئيس الحزب الديموقراطى الاجتماعى الحاكم فى رومانيا، الخميس، أنّ حكومة بلاده قررت نقل سفارة رومانيا فى إسرائيل إلى القدس، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة.

وقال دراغنيا على قناة "انتينا 3" إنّ "القرار اتُخذ والإجراءات ستبدأ"، فى حين لم يصدر أى إعلان رسمى عن الحكومة حول هذا المشروع.

ووفقا لزعيم الحزب الاشتراكى الديموقراطى، الذى يؤدى دورا حاسما فى تسيير شؤون السلطة التنفيذية، فإنّ حكومة رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا اعتمدت الأربعاء "مذكرة حول بداية الإجراءات لنقل السفارة إلى القدس".

وردا على سؤال وكالة فرانس برس، رفض المتحدث باسم الحكومة التعليق. وقد اعتمدت الحكومة هذه الوثيقة فى غياب وزير الخارجية تيودور ميليسكانو الذى يزور تونس.

وأثار الرئيس الأميركى دونالد ترامب ضجة بإعلانه فى ديسمبر قراره نقل السفارة الأميركية إلى القدس، لتتخّذ غواتيمالا قرارا مشابها بعد بضعة أسابيع، وقد تُصبح رومانيا أول دولة فى الاتحاد الأوروبى تحذو حذو الولايات المتحدة، وكانت شائعات قد سرت فى ديسمبر حول هذه النيّة.

وقال دراغنيا إنّ هذا القرار "له قيمة رمزية هائلة" لأنّ لإسرائيل "تأثيرا قويا على المستوى الدولي" و"قيمة كبيرة جدا بالنسبة إلى الإدارة الأميركية".

وأضاف "أعتقد أنه ستكون لهذا القرار فوائد كبيرة لرومانيا"، والقدس فى صلب النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين. وقد احتلت اسرائيل الشطر الشرقى من القدس وضمته عام 1967 ثم اعلنت العام 1980 القدس برمتها "عاصمة ابدية" لها، فى خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وأشار دراغنيا إلى أن "الأمر يتعلق أيضا بنهج براغماتى"، قائلا "على غرارنا جميعا، يحق لإسرائيل أيضا أن تنشئ عاصمتها حيث تشاء".


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