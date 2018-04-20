عضو "الوطنية العليا لمسيرات العودة": إسرائيل تريد إفشال أى حراك فلسطينى







غزة (أ ش أ)

أكد صلاح عبد العاطى عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ومسؤول اللجنة القانونية، أن إسرائيل لا مبرر لديها لقتل واستهداف المدنيين سوى أنها تريد إفشال أى حراك ينتزع من خلاله الفلسطينيون أى حق من حقوقهم.

وطالب - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إسرائيل بأن تفكر وتعيد النظر فى التزاماتها القانونية، لافتا إلى أن الشعب الفلسطينى لديه حقوق وسيستمر بالمطالبة بها، وبدلا من أن تفكر فى قمع المتظاهرين وتوجيه الاتهامات الكاذبة، عليها أن تنصاع لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وأن تحترم حقوق الشعب الفلسطينى.

وقال عبد العاطى "إن قوات الاحتلال مستمرة فى انتهاكاتها المنظمة وجرائم حربها بعنفها المفرط والقوة المميتة ما أدى إلى استشهاد شابين حتى الآن ليضافا إلى حصيلة الشهداء بالإضافة إلى إصابة عشرات المواطنين لا سيما مع تعمد الاحتلال استخدام الرصاص الحي، واستهداف المتظاهرين بقنابل الغاز السام ما يتسبب فى حدوث تداعيات على المتظاهرين كالتشنجات والتقيؤ وغيرها من الأعراض التى تؤكد تحلل دولة الاحتلال من التزاماتها القانونية غير مراعية لمبدأ التمييز ولا التنافس رغم أن المتظاهرين لم يشكلوا أى خطر حتى الآن على جنودها".

وتابع أن الهيئة العليا أعلنت اليوم أنها جمعة الوفاء للأسرى والشهداء، معللا: "لنؤكد وفاءنا إلى دماء الشهداء التى سالت منذ 70 عاما وحتى الآن، وإلى نضال الأسرى والانتهاكات المنظمة التى تتم بحقهم لنفضحها".