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الجمعة، 20 أبريل 2018 02:59 م
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ضبط 614 محكوما عليهم فى حملة تنفيذ للأحكام بالقليوبية

الجمعة، 20 أبريل 2018 02:42 م
ضبط 614 محكوما عليهم فى حملة تنفيذ للأحكام بالقليوبية حملة أمنية - ارشيفية


القليوبية نيفين طه
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تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط 614 محكوما عليهم خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبي.

 

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء إيهاب خيرت، إخطارا بضبط 614 محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 7525 حكم و1295حكم جزئى و 174حكم مستأنف و21جنايات ، وتحصيل 5930 جنيه غرامات وتحرير105 مخالفة.

 

كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 45 شقة ، و465 من قاطنيها،وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.


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