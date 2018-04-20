ضبط 32 قضية تموينية فى حملة مكبرة على الأسواق والمخابز بسوهاج







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، قيام حملة مكبرة على أسواق ومخابز سوهاج، أسفرت عن ضبط 32 قضية تموينية، والإحالة إلى النيابة لاتخاذ اللازم، وأن تلك الحملات تهدف لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار.

وأوضح العميد محمد نصحى رئيس مباحث التموين تم ضبط " أ. ع " 43 سنة، تاجر تموين، يقيم بدائرة مركز سوهاج لاستيلائه على مقررات تموينية بدون وجه حق، حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ 267.319 جنيهًا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 127 جنح أمن دولة طوارئ المركز.

كما تم ضبط 9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و7 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضيتين توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، و6 قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، و5 قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن، وقضيتين عدم الإعلان عن مواعيد العمل، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وأضاف المحاسب أحمد حسين وكيل وزارة التموين بسوهاج فى بيان للمحافظة بتنفيذ توجيهات المحافظ بتكثيف الحملات التموينية بأنحاء المحافظة مع اقتراب شهر رمضان، وذلك بالتنسيق بين الإدارات التموينية والوحدات المحلية ومباحث التموين، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين وضبط الأسواق.

وفى سياق متصل، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أن مديرية الطب البيطرى قامت بتحصين 46 ألف 266 رأس ماشية بالمحافظة خلال الحملة القومية الأولى العام الحالى للترقيم والتسجيل والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، والتى بدأت فى العاشر من أبريل الجارى، وتستمر حتى العاشر من شهر مايو بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك يأتى بالتعاون مع مديريات الزراعة والثروة الحيوانية والطب البيطرى للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة .

وأوضح الدكتور محمد أبو ضيف مدير عام الطب البيطرى فى بيان للمحافظة، أن الحملة القومية الأولى لهذا لعام للتسجيل والترقيم والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية تتم فى جميع أنحاء المحافظة، ومستهدف تحصين 160 ألف رأس ماشية فى نهاية الحملة فى العاشر من شهر مايو المقبل، وأن الحملة تحت إشراف مسئولى مديرية الطب البيطرى والإدارات البيطرية والوحدات البيطرية، وهناك متابعة ميدانية، حيث يتم التحصين من منزل إلى منزل وهناك إقبال من الأهالى وتعاون لتحصين مواشيهم حيث تبدأ أعمال التحصين باكرا حتى نهاية اليوم.

وشدد المحافظ على الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وجميع الجهات المعنية بضرورة التنسيق مع مديرية الطب البيطري وتقديم الدعم اللازم للحملة، والعمل على حث المواطنين للقيام بتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية، لتحقيق أهداف الحملة القومية للوصول إلى النتائج المرجوة وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.