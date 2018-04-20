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ضبط 3 أطنان دقيق وأعلاف مجهولة المصدر فى المنوفية

الجمعة، 20 أبريل 2018 02:16 م
ضبط 3 أطنان دقيق وأعلاف مجهولة المصدر فى المنوفية دقيق مدعم - أرشيفية


المنوفية - محمد فتحى
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تمكنت مباحث التموين بالمنوفية من ضبط 3 أطنان دقيق وأعلاف مجهولة المصدر بمدينة سرس الليان، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين، يفيد ضبط 3 أطنان دقيق وأعلاف مجهولة المصدر بمدينة سرس الليان، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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