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الجمعة، 20 أبريل 2018 07:38 م
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ضبط 16 صيادا و2 طن و700 كيلو من الأسماك المهربة ببحيرة ناصر

الجمعة، 20 أبريل 2018 06:50 م
ضبط 16 صيادا و2 طن و700 كيلو من الأسماك المهربة ببحيرة ناصر أسماك مهربة


أسوان ندى سليم
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تمكنت شرطة مسطحات السد العالى، برئاسة الرائد عماد الشيخ، من ضبط 2 طن و700 كيلو أسماك قبل تهريبها من قبل صيادين بعد قرار محافظة أسوان بحظر الصيد من بحيرة ناصر فى 15 أبريل. 

وتمكنت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء فتح الله حسنى، والعميد محمود عوض، مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط 16 مركب صيد، و4 مواتير بحرية،  و3 ماكينات كهرباء، فضلًا عن 600 متر غزل، و1700 جوبية المستخدمة فى عملية الصيد، وذلك بحيازة 16 متهما بالصيد غير المرخص داخل بحيرة ناصر. 

كما ضبطت شرطة مسطحات السد العالى  كل من "عبد الرحمن. ي"، و"محمد.ت"، وبحوزتهما بندقية خرطوش و6 عبوات أقراص مخدرة قبل تهريبها بنطاق البحيرة. 

أسماك مهربه (1)
أسماك مهربه 

 

أسماك مهربه (2)
أسماك مهربه 


 


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