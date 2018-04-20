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الجمعة، 20 أبريل 2018 01:30 م
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ضبط 1500 لتر بنزين وسولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الجمعة، 20 أبريل 2018 01:13 م
ضبط 1500 لتر بنزين وسولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة سولار - أرشيفية


البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

 

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط "هـ.ع.د" 47 سنة صاحبة مخبز لتصرفها فى 10890 رغيف خبز بلدى مدعم، كما تم ضبط 900 كيلو دقيق بلدى مدعم بحوزتها، وضبط "ح.ع.ع" 43 سنة صاحب مخزن مواد بترولية كائن بمدينة وادى النطرون لقيامه بتجميع مواد بترولية مدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط بحوزته 1000 لتر سولار و500 لتر بنزين 80.

 

كما أسفرت الحملة عن ضبط "ص.م.أ" 42 سنة صاحب محل لبيع الأعلاف كائن بمدينة شبراخيت لقيامه بحيازة وعرضه للبيع أعلاف مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها وضبط بحوزته 2.500 طن أعلاف، وضبط "أ.م.م" 43 سنة صاحب محل لبيع المبيدات الزراعية بقرية البستان دائرة مركز الدلنجات لقيامه بحيازة وعرضه للبيع مبيدات زراعية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية، وضبط بحوزته 1328 عبوة مبيدات زراعية.


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