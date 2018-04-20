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ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر بالمنيا

الجمعة، 20 أبريل 2018 03:16 م
ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر بالمنيا اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا


فريق المحافظات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط كميات كبيره من الأرز والمكرونة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى منتجات غذائية غير صالحة.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارا يفيد ضبط  "على .ع.س.م" 30 سنة صاحب مخزن سلع غذائية ومقيم ببندر ملوى، وذلك لحيازته سلع غذائيه بدون فواتير ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على حيازته وبداخله 220 كيلو مكرونة وأرز و1254 عبوة عصير و560  كيلو مسلى نباتى و690 عبوة شاى مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضر ضد "على .م.ح.ت" 38 مخبز بلدى ومقيم مركز ملوى، وذلك لقيامه بالتصرف فى كمية من الدقيق البلدى، استخراج 82% المخصص للمخابز البلدية ببيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبط (500) كيلو دقيق بلدى مدعم استخراج 82%.

وكذلك تحرير محضر ضد "خالد.ا.ع" 42 سنة صاحب محل جزارة ومقيم ببندر المنيا، وذلك لعرضه للبيع لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر الحكومى.


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