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صور.. مصطفى الفقى يفتتح مؤتمر بيوفيجن ويعلن شراكة جديدة مع الأمم المتحدة

الجمعة، 20 أبريل 2018 12:16 م
صور.. مصطفى الفقى يفتتح مؤتمر بيوفيجن ويعلن شراكة جديدة مع الأمم المتحدة مصطفى الفقى يفتتح مؤتمر بيوفيجن


الاسكندرية جاكلين منير
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قال الدكتور مصطفى الفقى مدير  مكتبة الإسكندرية، إن المرحلة الحالية التى يمر العالم بها هى مفترق طرق، لافتا إلى ضرورة التزام الجميع بأهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن ذلك وراء تخصيص مؤتمر بيوفيجين، ووضع خطة استراتيجية حتى 2030 .
 
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي «بيوفيجن الإسكندرية 2018» ، فى دورته التاسعة، والذى ينعقد في الفترة من 20 إلى 22 إبريل 2018، والذى نظمته مكتبة الإسكندرية.
 
وأكد الفقى على أهمية توحيد المعلومات وأهمية العلوم، و تبادل المعرفة، مشيرا إلى أن العلماء عليهم واجب لإرساء أسس الرخاء و تمكين الأجيال القادمة، لافتا إلى أنه خلال الأعوام السابقة، عملت المكتبة على تعزيز القواعد العلمية للأجيال الصغيرة، من خلال البرامج الابتكارية التى تقدمها المكتبة، بغرض إعداد كوادر من الشباب للمستقبل.
 
وأعلن مصطفى الفقى، عن إطلاق شراكة بين المكتبة والأمم المتحدة ووزارة التخطيط، لإنشاء منتدى للحوار، لوضع الأهداف الإنمائية فى مصر، مؤكدا على أنها خطوة هامة فى مستقبل التنمية فى مصر.
 
بدوره،  قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والذى ألقى كلمة نيابة عن الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء ، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز العلوم واكتشاف أفاق جديدة فى علوم الحياة التى تخدم البشرية، مشيرا إلى أن المكتبة لها ريادتها فى تلك المؤتمرات العلمية؛ مؤكدا على أن الاسكندرية تتشرف باستضافة تلك المؤتمرات. 
 
 
 
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