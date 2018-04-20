صور .. مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد صوامع القمح







كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ،صوامع قرية شباس الملح بطاقة 60 ألف طن وذلك لاستقبال الأقماح من المزارعين.

كما تفقد الحشاش صوامع قرية أبو خشبة شباس الملح وشونة شباس الملح،للوقوف على استعدادات الصوامع والشون والتأكيد على تواجد اللجنة المشكلة لإستقبال الأقماح المكونة من عبد العال محمد السيد،مندوب التموين،وأشرف زكى على عضو الصادرات،والسيد ابراهيم سليمان عضو الزراعة،و محمد عيسى مندوب جمعية القبانية ،وحمادة على أمين الصوامع.

وقال الحشاش فى بيان له اليوم إن اللجنة استقبلت حوالى 2313 طن و550 كيلو ،ومازال العمل مستمر لإستلام القمح ،بدء من عملية الفرز والوزن والتفريغ بالصوامع،مؤكداً عدم وجود أي معوقات تعوق عملية التوريد.

وأضاف الحشاش في بيان له،تم تجهيز كلا من صوامع أبو خشبة تستوعب 60 ألف طن ،و صوامع مطحن دسوق 3500 طن،وشونة مطحن دسوق 9500 طن،وشونة شباس الملح بواقع 2800 طن،وشونة أبو مندور بواقع 1400طن،وشونة العجوزين تستوعب 4000 طن،وشونة الفار تستوعب 4000طن.

كما شن مساعد محافظ كفر الشيخ ،حملة لوقف مخالفات البناء فى عدد من أحياء مدينة دسوق،منها منطقة البرماوى،بناء بدون ترخيص والحالة الثانية مخالفة لشروط الترخيص بأدوار زائدة على الرخصة و تم إيقاف الاعمال وفك الشدة الخشبة بمعرفة العاملين بالوحدة والتحفظ المعدات المستخدمة فى المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الحملة من وقف بناء مخالف بدون ترخيض بمنطقة المهدي بتركة الروكة،كما تصدت الحملة لمخالفة بناء بتقسيم الحلو ،لمخالفة لشروط الترخيص بأدوار زائدة على الرخصة وتم وقف الاعمال،واتخاذ الإجراءات القانونية وعرض على النيابة.

قال الحشاش ،للـ"اليوم السابع"،إن الحملة التي يشنها مجلس المدينة مستمرة بجميع أحياء مدين دسوق،لوقف البناء المخالف،حفاظاً على أرواح المواطنين،لمخاوف من انهيار الأبنية في حالة بناء أدوار زائدة.



مساعد محافظ كفر الشيخ يترأس حملة للتصدي لمخالفات البناء

ازالة مخالفات البناء بدسوق



3- فك الشدة للأبنية المخالفة



توريد القمح لشون وصوامع كفر الشيخ (1)



توريد القمح لشون وصوامع كفر الشيخ (2)



توريد القمح لشون وصوامع كفر الشيخ (3)



توريد القمح لشون وصوامع كفر الشيخ (4)



توريد القمح لشون وصوامع كفر الشيخ (5)