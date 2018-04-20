صور.. قائد الجيش اللبنانى يستقبل الجنرال الأمريكى فوتل وسفيرة كندا ببيروت

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استعرض قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون ، خلال استقباله اليوم قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال جوزيف فوتل على رأس وفد عسكرى فى حضور السفيرة إليزابيث ريتشارد والملحق الدفاعى الأميركى العقيد دانيال موتون ، الأوضاع العامة فى لبنان والمنطقة ومتابعة احتياجات الجيش فى ضوء برنامج المساعدات الأمريكية.

كما استقبل عون سفيرة كندا فى لبنان إيمانويل لامورو ، حيث تم استعراض ظروف المرحلة الراهنة وعلاقات التعاون بين جيشى البلدين، وفق صور نشرها الجيش اللبنانى



السفيرة الكندية مع قائد الجيش اللبناني