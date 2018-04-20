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الجمعة، 20 أبريل 2018 10:08 م
خالد صلاح
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صور.. قائد الجيش اللبنانى يستقبل الجنرال الأمريكى فوتل وسفيرة كندا ببيروت

الجمعة، 20 أبريل 2018 08:35 م
صور.. قائد الجيش اللبنانى يستقبل الجنرال الأمريكى فوتل وسفيرة كندا ببيروت قائد الجيش اللبنانى والجنرال الأمريكى


(أ ش أ) تصوير وكالات
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استعرض قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون ، خلال استقباله اليوم قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال جوزيف فوتل على رأس وفد عسكرى فى حضور السفيرة إليزابيث ريتشارد والملحق الدفاعى الأميركى العقيد دانيال موتون ، الأوضاع العامة فى لبنان والمنطقة ومتابعة احتياجات الجيش فى ضوء برنامج المساعدات الأمريكية.

كما استقبل عون سفيرة كندا فى لبنان إيمانويل لامورو ، حيث تم استعراض ظروف المرحلة الراهنة وعلاقات التعاون بين جيشى البلدين، وفق صور نشرها الجيش اللبنانى 

السفيرة الكندية مع قائد الجيش اللبناني
السفيرة الكندية مع قائد الجيش اللبناني

 

قائد الجيش اللبناني مع الجنرال الأمريكي
قائد الجيش اللبناني مع الجنرال الأمريكي

 


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قائد الجيش اللبنانى

كندا

بيروت

الجنرال الأمريكى فوتل

لبنان




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