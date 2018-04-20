صور ..شباب بمدينة الطور فى جنوب سيناء ينظمون حملة للتبرع بالدم







جنوب سيناء – فايزة مرسال

نظم شباب جروب "الطور بيتنا أجمل مدينة" حملة تطوعية للتبرع بالدم لصالح المرضى مستشفى الطور سيناء العام بالتنسيق مع بنك الدم بمستشفى طور سيناء العام.

وأعلن الجروب أن الفريق نظم حملة للتبرع بالدم لصالح المرضى بمستشفى طور العام واستهدفت الحملة شباب وأهالى مدينة طور سيناء.

واستقبل عدد من المتخصصين بفرع بنك الدم بمستشفى الطور العام المتبرعين بعد تجهيز مكان مناسب للتبرع الذى سبقه أخذ العينات وإجراء الفحوصات اللازمة لكل متبرع، واستقبل الحملة غريب حسان عضو البرلمان عن دائرة طور سيناء وأهالى المدينة، والتبرع بالدم لصالح المرضى بمستشفى الطور العام.

وقالت الدكتورة نرمين بهجت مديرة بنك الدم بمستشفى طور العام، إن الحملة نجحت فى الوصول لمتبرعين من فئة الشباب، وأضافوا رصيد لبنك الدم لصالح المرضى المترددين على المستشفى.



احد المواطنين اثناء التبرع بالدم



فريق بنك الدم بمستشفى طور سيناء