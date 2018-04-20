صور.. رئيس جامعة طنطا يتفقد المراجعات النهائية للثانوية العامة بكلية التربية‎







الغربية - أحمد زيادة

تفقد اليوم الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، يرافقه الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سمير الخويت عميد كلية التربية مجموعات المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة التى تقام بكلية التربية بجامعة طنطا.

وأعرب سبع عن سعادته البالغة بالتواجد بين الطلاب، مؤكدا أن هذه التجربة تهدف إلى تخفيف العبء عن أولياء الأمور، موجهاً الشكر والتقدير إلى كل القائمين على هذه التجربة، داعيا الطلاب إلى ضرورة الاجتهاد من أجل مستقبل أفضل لهم ولوطنهم الغالى.

ويذكر أن جامعة طنطا أعلنت فى وقت سابق عن فتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة لعمل مراجعات نهائية مجانية لهم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالغربية، على أن تكون هذه المجموعات كل يوم جمعة بمدرجات كلية التربية جامعة طنطا وتكون على فترتين الفترة الأولى من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشر والفترة الثانية من الواحدة ظهرا إلى الساعة 3 عصرا.



الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا



الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا



الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا



الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا



الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا