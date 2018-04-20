صور.. تكريم فريق عمل الجامعة الألمانية المسئول عن تصميم شعار جديد للأقصر







الأقصر - أحمد مرعى

كرم محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة فريق العمل المكون من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بكلية العلوم التطبيقية والفنون بالجامعة، لجهودهم فى تصميم الشعار الجديد الخاص بمحافظة الأقصر، والذى تم تصميمه وإطلاقه بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك بالتزامن مع إزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثانى بعد ترميمه، ووضعه بواجهة معبد الأقصر، بحضور الدكتور خالد العنانى وزير الآثار.

وأكد محافظ الأقصر محمد بدر - فى كلمته خلال الاحتفالية التى شارك فيها الدكتور خالد العنانى وزير الآثار وعدد من سفراء الدول وممثلين عن غرفة السياحة ومجموعة من السائحين - شكره لجميع قيادات وأساتذة وطلاب الجامعة الألمانية على جهودهم فى إطلاق مشروع الهوية البصرية والشعار الجديد للمحافظة، مشيدا بالدور الذى تقوم به الجامعة فى عملية تطوير المحافظة وخلق صورة ذهنية إيجابية لدى كل السائحين الوافدين لمحافظة الأقصر.

وأضاف محافظ الأقصر، أن الشعار الجديد يتمتع بروح الحضارة التى تتمتع بها المحافظة وهو ما يظهر فى الألوان الرائعة التى اختارها فريق عمل الجامعة الألمانية، وكذلك تمتع الشعار بالمزج بين "الأصالة والمعاصرة" التى تتمتع بها المحافظة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أهمية دليل الهوية التسويقية لمحافظة الأقصر، لافتًا إلى أن مصر يوجد بها آثار عظيمة للغاية وإمكانيات غير محدودة، وكانت تحتاج إلى رؤية للتناول والتعاون، وأن محافظة الأقصر تحديدا جديرة بالعناية وإلقاء الضوء عليها من كافة المؤسسات المصرية لما تملكه من تراث حضارى وإنسانى يهم العالم كله.

ونوه الدكتور أشرف منصور إلى أن الخدمة الاستشارية التى قدمتها الجامعة الألمانية بالقاهرة، لمحافظة الأقصر غير مسبوقة، وأن هناك أكثر من 300 خبير من الجامعة مصرى وألمانى لتطوير المحافظة بالكامل وعمل مشروعات فى العمارة وموضوعات أخرى سيعلن عنها لاحقا فى التخطيط العمرانى وغيرها من المجالات، وأن الجامعة الألمانية سخرت كل قدراتها لدعم الاقتصاد والمواطن والتنمية بمحافظة الأقصر.

بدوره، قال الدكتور أحمد وهبى نائب عميد كلية الفنون والعلوم التطبيقية لشئون الطلاب وقائد فريق العمل الذى صمم الشعار الجديد لمحافظة الأقصر، إن تنفيذ وإطلاق الشعار الجديد استغرق جهد كبير، وأن الجامعة الألمانية سخرت كافة مجهودتها المادية والبشرية للخروج بالشعار بالصورة التى تليق بمصر وحضارتها العريقة والتى يشهد لها كافة دول العالم.

وأضاف وهبى، أن الشعار الجديد شهد استخدام مجموعة من الألوان التى تظهر الطبيعة المميزة لمحافظة الأقصر، وكذلك ما تتمتع به من حضارة وآثار لا يوجد مثلها فى أى مكان فى العالم، كذلك استهدف خلق صورة ذهنية مميزة ترتبط فى أذهان السائحين القادمين من جميع دول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشعار تم تصميمه من قبل فريق عمل مكون من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بكلية العلوم التطبيقية والفنون بالجامعة بإشراف الدكتور أحمد وهبى نائب عميد كلية الفنون والعلوم التطبيقية لشئون الطلاب وكل من دينا درويش وياسمينا صالح وياسمين سليمان وغادة والى.

والشعار الجديد يعد رمزا وعنصرا مرئيا ذات خصوصية منفردة صمم بغرض خلق سمة شخصية جاذبة لمدينة الأقصر، انطلاقا من ضرورة وجود شعار ثابت لها يحافظ على شكلها وهويتها ويعكس صورة ثابتة لمعالمها ليجلعلها راسخة فى عقول وأذهان السائحين وهو ما يمكنهم من سهولة تميزها عن غيرها من المدن.























