شرم الشيخ تستضيف ملتقى سيناء الدولى للفنون فى ذكرى تحرير سيناء

شرم الشيخ تستضيف ملتقى سيناء الدولى للفنون فى ذكرى تحرير سيناءالجمعة، 20 أبريل 2018 02:11 ص
للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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تستضيف مدينة شرم الشيخ، اليوم الجمعة، ملتقى سيناء الدولى للفنون خلال الفترة من 20 إلى 30 إبريل الجارى، بمنطقة سوهو سكوير السياحية، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فى ذكرى تحرير سيناء الموافق 25 إبريل.
ويقام ملتقى سيناء الدولى للفنون تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس عماد عزيز، رئيس مجلس إدارة فندق سافوى، ومن تنظيم مؤسسة أوستراكا للفنون برئاسة الفنان التشكيلى محمد حميدة.
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