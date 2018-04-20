رويترز: وزير خارجية الصومال يدعو موانئ دبى للنظر فى الاتفاقيات مع بلاده







(رويترز)

قال وزير الخارجية الصومالى أحمد عيسى عوض اليوم الجمعة إنه يجب على شركة موانئ دبى العالمية أن تعيد النظر فى عقدها مع منطقة أرض الصومال وأن تعمل مع السلطات الاتحادية حتى لا يحدث انتهاك لسيادة الصومال.

وأبلغ عوض رويترز فى مقابلة: "ندعو موانئ دبى العالمية إلى إعادة النظر فى هذه الاتفاقيات، خاصة تلك المتعلقة بميناء بربرة، إذ تدعى أرض الصومال أنها دولة مستقلة عن الصومال".

وأضاف أن الاتفاق الذى أبرمته موانئ دبى العالمية العام الماضى لتطوير منطقة اقتصادية فى ميناء بربرة فى أرض الصومال "تجاهل السلطة الشرعية" للصومال وأحدث "سوء فهم وخلافا" ما زال بدون حل.