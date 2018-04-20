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الجمعة، 20 أبريل 2018 03:53 م
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روسيا لدى ميستورا: ضربات أمريكا على سوريا أضرت بعملية السلام

الجمعة، 20 أبريل 2018 03:46 م
روسيا لدى ميستورا: ضربات أمريكا على سوريا أضرت بعملية السلام دى ميستورا


رويترز
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 نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع سيرجى شويجو قوله اليوم الجمعة خلال اجتماع فى موسكو مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا إن الضربات الجوية التى قادتها الولايات المتحدة فى سوريا أضرت بعملية السلام.

ونقلت الوكالة عن شويجو قوله إن وقت تنفيذ الضربات الجوية التى وقعت مطلع الأسبوع كان الأسوأ على الإطلاق.

 

 


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