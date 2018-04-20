روسيا لدى ميستورا: ضربات أمريكا على سوريا أضرت بعملية السلام

روسيا لدى ميستورا: ضربات أمريكا على سوريا أضرت بعملية السلامالجمعة، 20 أبريل 2018 03:46 م
دى ميستورا
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع سيرجى شويجو قوله اليوم الجمعة خلال اجتماع فى موسكو مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا إن الضربات الجوية التى قادتها الولايات المتحدة فى سوريا أضرت بعملية السلام.
ونقلت الوكالة عن شويجو قوله إن وقت تنفيذ الضربات الجوية التى وقعت مطلع الأسبوع كان الأسوأ على الإطلاق.
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