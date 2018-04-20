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روسيا: لا يوجد سبب لعدم تزويد الأسد بنظام إس-300 الصاروخى

الجمعة، 20 أبريل 2018 09:06 ص
روسيا: لا يوجد سبب لعدم تزويد الأسد بنظام إس-300 الصاروخى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف


رويترز
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجى لافروف قوله اليوم الجمعة إن الضربات الجوية الأمريكية فى سوريا هذا الأسبوع أزالت أى التزام أخلاقى يمنع روسيا من تسليم أنظمة إس-300 الصاروخية المضادة للطائرات لحليفها الرئيس السورى بشار الأسد.

ونسب إلى لافروف قوله أيضا إنه قبل الضربات الأمريكية على أهداف سورية أبلغت موسكو مسؤولين أمريكيين بالمناطق السورية التى تمثل "خطوطا حمراء" بالنسبة لها وأضاف أن الجيش الأمريكى لم يتجاوز هذه الخطوط.

وأضاف أنه مقتنع بأن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب لن يسمحا بمواجهة مسلحة بين البلدين.


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