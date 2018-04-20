روسيا: لا يوجد سبب لعدم تزويد الأسد بنظام إس-300 الصاروخى







رويترز

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجى لافروف قوله اليوم الجمعة إن الضربات الجوية الأمريكية فى سوريا هذا الأسبوع أزالت أى التزام أخلاقى يمنع روسيا من تسليم أنظمة إس-300 الصاروخية المضادة للطائرات لحليفها الرئيس السورى بشار الأسد.

ونسب إلى لافروف قوله أيضا إنه قبل الضربات الأمريكية على أهداف سورية أبلغت موسكو مسؤولين أمريكيين بالمناطق السورية التى تمثل "خطوطا حمراء" بالنسبة لها وأضاف أن الجيش الأمريكى لم يتجاوز هذه الخطوط.

وأضاف أنه مقتنع بأن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب لن يسمحا بمواجهة مسلحة بين البلدين.