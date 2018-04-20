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الجمعة، 20 أبريل 2018 06:09 م
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ردم وإزالة 17 بئرا بدون تراخيص فى 3 قرى بمركز الفرافرة

الجمعة، 20 أبريل 2018 05:43 م
ردم وإزالة 17 بئرا بدون تراخيص فى 3 قرى بمركز الفرافرة جانب من الحملة


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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نفذت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالفرافرة فى محافظة الوادى الجديد حملة لإزالة التعديات على المياه الجوفية.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 17 قرارا إزالة وردم لآبار مخالفة فى مناطق أبو هريرة والكفاح والفرافرة، حيث تم ردم الآبار وإزالة المواسير وتسوية الأرض وإعادة الشىء لأصله إنفاذا للقانون، لمنع أية تعديات على الخزان الجوفى بحفر آبار بدون تراخيص، وتم تحرير محاضر بالتنفيذ وأحيلت إلى النيابة للتحقيق.

الحملة بتوجيهات المهندس السيد يمانى سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية وتحت إشراف المهندس مجدى الشحات رئيس الإداره المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربيه بالوادى الجديد والمهندس محمد رأفت عمر مدير عام الإداره العامه للمياه الجوفية بالفرافره وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة برئاسة اللواء محمد الفحام وذلك وفقا للقرارات الصادرة من الجهات المختصة وتحت تأمين قوات الشرطة بمركز شرطة الفرافرة والأجهزة المعاونة.


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