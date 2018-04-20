رحيل جمال عبد المجيد نقيب الاجتماعيين ببنى سويف عن عمر يناهز الـ77 عاما

بنى سويف - أيمن لطفى

شيع المئات من أبناء بنى سويف والعاملون بالشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية، مساء اليوم الجمعة، جثمان جمال عبد المجيد نقيب الاجتماعيين ببنى سويف، أحد رواد العمل الاجتماعى، عن عمر يناهز الـ77 عاما بعد صراع مع المرض .

وتقلد الراحل العديد من المناصب أبرزها رئيس مجالس إدارات كل من الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، وجمعية المؤسسات الاجتماعية لرعاية الأيتام، جمعية مسجد على بن أبى طالب، وظل لسنوات عديدة رائدا للعمل الاجتماعى بالمحافظة، ومنذ عام بدأ صراعا مع المرض حتى وافته المنية اليوم الجمعة، وأدى أفراد أسرته وأقاربه ومحبوه وزملاؤه فى العمل الاجتماعى صلاة الجنازة عليه بمسجد الزهور بمدينة بنى سويف، وشيع جثمانه ودفن فى مقابر عائلته شرق النيل، وسوف تتلقى عائلته العزاء مساء غد السبت بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف.