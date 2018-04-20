رئيس جهاز العاشر من رمضان: إنشاء مبنى جديد للشهر العقارى بالمدينة







الشرقية – فتحية الديب

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، إنه تم التنسيق مع وزارة العدل لتخصيص وتحويل مبنى بداخل المركز الطبى بالحى الأول إلى شهر عقارى مطور، وذلك لتخفيف العبء على الشهر العقارى الحالى.

وأضاف "النجار" فى تصريحات صحفية، أن ذلك يأتى على نفقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم إسناد الأعمال الاستشارية للمكتب الاستشارى الخاص بوزارة العدل، وذلك للاستفادة القصوى من المبنى، وتم طرح وإسناد أعمال تنفيذ الشهر العقارى الجديد لإحدى شركات المقاولات، وسوف يتم الانتهاء من إنشاءه قريبا لخدمة أبناء مدينة العاشر من رمضان.

وأشار "النجار" إلى أن ذلك يأتى استكمالا للجهود المبذولة فى رفع مستوى الخدمات بالمدينة، لتلبية احتياجات المواطنين، وبسبب الزحام الشديد على الشهر العقارى المتواجد بمركز الحى الأول، ونظرا للتوسعات والطفرة العمرانية التى تشهدها المدينة حاليا، وفى ضوء تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.