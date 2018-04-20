دى ميستورا: الأولوية للأمم المتحدة إحداث تسوية نهائية فى سوريا







كتب أيمن رمضان

قال المبعوث الدولى إلى سوريا ستافان دى ميستورا، إن الأولوية للأمم المتحدة إحداث تسوية نهائية فى سوريا، وتابع:"نحن بحاجة إلى نزع فتيل التصعيد والتوتر في سوريا".

وأضاف "دى ميستورا"، خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية الروسى بموسكو، أن العمل سيستمر فى مسارات "أستانا وجنيف"، وتابع:" جئنا إلى موسكو لدعم مساعى خفض التصعيد فى سوريا، ونحن نريد خفض التصعيد السياسى حاليا وليس فقط العسكرى"، مشدداً على أن روسيا ملتزمة بدفع المسار السياسى لحل الأزمة السورية.