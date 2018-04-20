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الجمعة، 20 أبريل 2018 05:25 م
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دى ميستورا: الأولوية للأمم المتحدة إحداث تسوية نهائية فى سوريا

الجمعة، 20 أبريل 2018 05:25 م
دى ميستورا: الأولوية للأمم المتحدة إحداث تسوية نهائية فى سوريا المبعوث الدولى إلى سوريا ستافان دى ميستورا


كتب أيمن رمضان
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قال المبعوث الدولى إلى سوريا ستافان دى ميستورا، إن الأولوية للأمم المتحدة إحداث تسوية نهائية فى سوريا، وتابع:"نحن بحاجة إلى نزع فتيل التصعيد والتوتر في سوريا".

وأضاف "دى ميستورا"، خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية الروسى بموسكو، أن العمل سيستمر فى مسارات "أستانا وجنيف"، وتابع:" جئنا إلى موسكو لدعم مساعى خفض التصعيد فى سوريا، ونحن نريد خفض التصعيد السياسى حاليا وليس فقط العسكرى"، مشدداً على أن روسيا ملتزمة بدفع المسار السياسى لحل الأزمة السورية.

 


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