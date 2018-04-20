حبس 4 متهمين نقبوا عن الآثار بالمنطقة الأثرية بكوم أمبو

حبس 4 متهمين نقبوا عن الآثار بالمنطقة الأثرية بكوم أمبوالجمعة، 20 أبريل 2018 10:20 م
حبس - أرشيفية
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أمرت نيابة كوم امبو، اليوم الجمعة، بحبس 4 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب عن الآثار بمحيط معبد كوم أمبو.
يأتى ذلك بعد أن شنت شرطة الآثار والسياحة، حملة أمنية، أسفرت عن ضبط المتهمين، بعد ورود تحريات تفيد بقيامهم بالحفر بحثا عن الآثار، من خلال استخدام حفار بمحيط المنطقة الأثرية بالمعبد.
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