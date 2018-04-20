تفكيك 7 عبوات ناسفة بين محافظتى ديالى وصلاح الدين فى العراق







بغداد (أ ش أ)

أعلنت هيئة الحشد الشعبى العراقية، اليوم الجمعة، تفكيك 7 عبوات ناسفة فى ناحية (المطيبيجة) بين محافظتى ديإلى وصلاح الدين.

وذكرت الهيئة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن عناصر الفوج الرابع فى اللواء 23 بالحشد الشعبى تمكنوا من تفكيك 7 عبوات ناسفة فى مطيبجة بالقرب من طريق الإمامين العسكريين".

وكان قائد عمليات ديإلى الفريق الركن مزهر العزاوى قد كشف - فى وقت سابق اليوم - عن مقتل اثنين من مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى أن أحدهم يمثل الذراع الأيمن لأبو بكر البغدادى زعيم التنظيم، وذلك بعد قصف موقع تابع لهم من قبل الطيران العراقى شمال شرق محافظة ديالى.