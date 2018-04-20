تخصيص قطعة أرض على مساحة فدان لتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،موافقة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى على تخصيص قطعة أرض بمساحة فدان الواقعة بحوض العدانية رقم 3 – عزبة ليبو زمام ناحية أكراش – مركز ديرب نجم ، لتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى،تبرع مقدم من أحد المواطنين لخدمة أهالي المركز.

وأوضح المحافظ فى بيان له،أن موافقة وزارة الزراعة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام والمستثناة من الحظر بقانون الزراعة رقم116/ 1983 و ينطبق بشأن الشروط الواردة بالقرار الوزاري 615 / 2016، مشدداً على سرعة إنهاء اجراءات الملكية لصالح الجهات الطالبة وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لوزير الزراعة لموافقته على تخصيص قطع الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات ذات نفع عام لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.