video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 أبريل 2018 12:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تخصيص قطعة أرض على مساحة فدان لتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالشرقية

الجمعة، 20 أبريل 2018 12:01 م
تخصيص قطعة أرض على مساحة فدان لتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالشرقية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية


الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،موافقة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى على تخصيص قطعة أرض بمساحة فدان الواقعة بحوض العدانية رقم 3 – عزبة ليبو زمام ناحية أكراش – مركز ديرب نجم ، لتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى،تبرع مقدم من أحد المواطنين لخدمة أهالي المركز.

وأوضح المحافظ فى بيان له،أن موافقة وزارة الزراعة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام والمستثناة من الحظر بقانون الزراعة رقم116/ 1983 و ينطبق بشأن الشروط الواردة بالقرار الوزاري 615 / 2016، مشدداً على سرعة إنهاء اجراءات الملكية لصالح الجهات الطالبة وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لوزير الزراعة لموافقته على تخصيص قطع الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات ذات نفع عام لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جهاز العاشر من رمضان: إنشاء مبنى جديد للشهر العقارى بالمدينة

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

ديرب نجم

توسعة محطة صرف صحي




لا تفوتك
تعرف على المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة بعد مد فترة سداد التكاليف

تعرف على المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة بعد مد فترة سداد التكاليف

أحمد الشناوى مندهشاً: العملية إتحددت ومفيش حجز طيران ولا فندق ولا فلوس

أحمد الشناوى مندهشاً: العملية إتحددت ومفيش حجز طيران ولا فندق ولا فلوس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وثائق رسمية تكشف ضبط شحنة غذاء تركية ملوثة بالإشعاع النووى موردة لليبيا

وثائق رسمية تكشف ضبط شحنة غذاء تركية ملوثة بالإشعاع النووى موردة لليبيا

"المرور" تغلق محور اﻷوتوستراد جزئيًا فى الاتجاهين لمد كابل كهرباء

"المرور" تغلق محور اﻷوتوستراد جزئيًا فى الاتجاهين لمد كابل كهرباء

وزيرة الثقافة تتسلم جائزة "جاز ميوزك أورد" فى ألمانيا

وزيرة الثقافة تتسلم جائزة "جاز ميوزك أورد" فى ألمانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة