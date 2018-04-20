تحرير 1696 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، لإعادة الانضباط المرورى فى المحافظة.

وأسفرت مجهودات الحملة، التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1696 مخالفة مرورية متنوعة، شملت401 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و61 مخالفة إزالة ملصقات و82 مخالفة انتظار خاطئ وحجز14 سيارة و153 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو47 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 40 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 69 رخصة لمخالفة البيئة و 117 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 46 رخصة لمخالفة خط السير و51 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و67 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 303 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 80 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و57 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و56 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و52 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.