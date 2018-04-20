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خالد صلاح
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تأجيل زيارة الرئيس الفلبينى للكويت إلى مايو المقبل

الجمعة، 20 أبريل 2018 08:56 ص
تأجيل زيارة الرئيس الفلبينى للكويت إلى مايو المقبل رئيس الفلبين


أ ش أ
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أعلن السفير الفلبينى لدى الكويت ريناتو بيدرو أوفيلا، تأجيل الزيارة المرتقبة للرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى إلى الكويت، والتى كان مقررا لها 30 أبريل الجارى، مشيرا إلى أنه تم إرجاء الزيارة إلى شهر مايو المقبل.

وأوضح أوفيلا – فى تصريح صحفى اليوم الجمعة – أنه يتم حاليا إجراء الترتيبات النهائية مع الجانب الكويتي؛ لتحديد موعد زيارة الرئيس دوتيرتى إلى الكويت، وأضاف أن الجولة المقبلة من المباحثات الثنائية بين الكويت والفلبين، بشأن اتفاقية العمالة الجديدة، يجب أن تعقد قبل زيارة الرئيس الفلبينى إلى الكويت، والذى سيحضر للمشاركة فى مراسم التوقيع النهائى للاتفاقية.

وأشار السفير الفلبينى لدى الكويت، إلى أن الاتفاقية الجديدة للعمالة، ما زالت قيد المراجعة فى وزارة الداخلية الكويتية، مشيرا إلى تواصل السفارة مع وزارتى الداخلية والخارجية فى الكويت بهذا الصدد، وأشاد أوفيلا، بالمرونة التى يبديها الجانب الكويتى بخصوص الاتفاقية، مشيرا إلى أن الأمور تسير على الطريق الصحيح، دون ما يعكر الصفو فى إطار حرص الجانبين على إنجازها.

وكان السفير الفلبينى لدى الكويت ريناتو بيدرو أوفيلا، أعلن يوم الثلاثاء الماضى، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الفلبينى ردريجو دوتيرتى إلى الكويت، ستكون مبدئيا فى 30 أبريل الجارى، لافتا إلى أن موعد الزيارة لن يصبح نهائيا، إلا بعد تأكيد الديوان الأميرى الكويتي، عدم تعارض توقيت الزيارة مع التزامات القيادة الكويتية المقررة، ويشار إلى أن الكويت ومانيلا قد اتفقتا على إجراء محادثات بشأن قضايا العمالة الفلبينية فى الكويت، على أن يتخلل الزيارة المرتقبة توقيع مذكرة تفاهم لحماية العمال الفلبينيين وضمان حقوقهم.

 


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