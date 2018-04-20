بدء مسابقة مهرجان دهب للشباب العربى للفنون والإعلام بمراكز الشباب فى الشرقية







الشرقية - إيمان مهنى

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،بدء تنفيذ مسابقة مهرجان دهب للشباب العربي للفنون والإعلام بجميع مراكز الشباب بنطاق دائرة المحافظة تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وأكاديمية دهب للفنون والإعلام وذلك بهدف تنمية مواهب الشباب والقاء الضوء علي المتميزين منهم والإستفادة من طاقاتهم.

وأكد المحافظ فى بيان له،علي ضرورة الإهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم ودعمهم ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل تناسب هواياتهم وإمكانياتهم مشيراً إلي أن الشباب هم الركيزة الأساسية في تقدم وبناء المجتمعات ولابد من إستغلال طاقاتهم وإبداعاتهم في مسيرة البناء والتنمية.

ومن جانبه صرح وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية،أنه سيتم تنفيذ مسابقة "مهرجان دهب للشباب العربي للفنون والإعلام للشباب من سن 18حتي 35 عاماً وذلك بجميع مراكز الشباب بنطاق دائرة المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة،أن المسابقة تنفذ في مجالات "الحوار الصحفى،البرنامج الإذاعى،القصة القصيرة،التمثيل،القصيدة الشعرية،الفيلم الوثائقى، نشرة أخبار إذاعية،فيلم قصير دراما ، سيناريو لعمل أدبى،إعلان عن سلعة أومشروع قومى علي أن تسلم الأعمال بالإدارات الفرعية للشباب والرياضة بمراكز ومدن المحافظة في موعد أقصاه الأسبوع الأخير من شهر يونيه 2018.