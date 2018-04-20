اليوم شرم الشيخ تستضيف ملتقى سيناء الدولى للفنون

اليوم شرم الشيخ تستضيف ملتقى سيناء الدولى للفنونالجمعة، 20 أبريل 2018 12:07 ص
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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تستضيف شرم الشيخ اليوم الجمعة ملتقى سيناء الدولى للفنون خلال الفترة من 20 إلى 30 إبريل الجارى، بمنطقة سوهو سكوير السياحية تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فى ذكرى تحرير سيناء الموافق 25 ابرايل
ويقام ملتقى سيناء الدولى للفنون تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس عماد عزيز، رئيس مجلس إدارة فندق سافوى، ومن تنظيم مؤسسة "أوستراكا" للفنون برئاسة الفنان التشكيلى محمد حميدة.
ويضم "ملتقى سيناء الدولى للفنون"، مجموعة من النحاتين والفنانين فى مختلف أنواع الفنون البصرية والتشكيلية والموسيقية، بالإضافة إلى ورشة لأطفال مدارس شرم الشيخ بجانب معرض دولى فى نهاية الملتقى وحفل ختام موسيقى.
وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، ومنظم "ملتقى سيناء الدولى للفنون"، إن الملتقى يضم ورش للنحت على الأخشاب والحجر والحديد وورش للرسم والتصوير وورش للأطفال وكرنفال راقص وحفل ختام لتكريم الضيوف وافتتاح معرض دولى يوم 28 إبريل الجارى، على مسرح سوهو سكوير.
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